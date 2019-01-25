Главная Новости ЖКХ В декабре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали четверть миллиона хозяйств региона.
25.01.2019  10:00   

В декабре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали четверть миллиона хозяйств региона.

Средний размер субсидии для домохозяйства Харьковщины составил 715,8 грн.


// facebook

В декабре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 252,7 тыс. Домохозяйств.

   В январе-декабре 2018 назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 483,8 тыс. домохозяйств (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначены они им было только в 2018), из них в городах области - 397,3 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 86,5 тыс. домохозяйств.

   Общая сумма назначенных субсидий составила 213,8 млн.грн, из нее в городских поселениях - 177,9 млн.грн, в сельской местности - 35,9 млн.грн.

  Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2018 по области составил 715,8 грн.

  С начала 2018 17,0 тыс. Домохозяйств области были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но суждено им было только в 2018), из них в городских поселениях - 4,0 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 13,0 тыс. домохозяйств.

  Общая сумма назначенных субсидий составила 49,4 млн.грн, из нее в городских поселениях - 12,7 млн.грн, в сельской местности - 36,7 млн.грн.

   Средний размер назначенной субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на одно домохозяйство в декабре 2018 составил 2710,4 грн.

Источник:   ГУ статистики в Харьковской области
 Тэги:  жкх, субсидия, харьков, область, регион, сумма
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 ЖКХ Упрощена процедура получения финансовой поддержки предприятиями ЖКХ 04.12 ЖКХ Ограничения в назначении субсидий на треть «охладили» пыл харьковчан в погашении долгов по ЖКХ 27.11 ЖКХ В Харьков пришли снегопады (ФОТО)  
 
 

Видео

Смерть 3-річної дитини в Харкові від голоду та побоїв: огошена підозра в службовій недбалості ювенальному інспектору. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 