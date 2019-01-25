25.01.2019 10:00

В декабре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали четверть миллиона хозяйств региона.

Средний размер субсидии для домохозяйства Харьковщины составил 715,8 грн.



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В декабре 2018 субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 252,7 тыс. Домохозяйств.

В январе-декабре 2018 назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 483,8 тыс. домохозяйств (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но назначены они им было только в 2018), из них в городах области - 397,3 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 86,5 тыс. домохозяйств.

Общая сумма назначенных субсидий составила 213,8 млн.грн, из нее в городских поселениях - 177,9 млн.грн, в сельской местности - 35,9 млн.грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2018 по области составил 715,8 грн.

С начала 2018 17,0 тыс. Домохозяйств области были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (учитывая домохозяйства, обратившихся за субсидиями в 2017, но суждено им было только в 2018), из них в городских поселениях - 4,0 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 13,0 тыс. домохозяйств.

Общая сумма назначенных субсидий составила 49,4 млн.грн, из нее в городских поселениях - 12,7 млн.грн, в сельской местности - 36,7 млн.грн.

Средний размер назначенной субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на одно домохозяйство в декабре 2018 составил 2710,4 грн.