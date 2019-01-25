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25.01.2019  10:40   

Магистрали города от снега расчищают около 80 машин

77 единиц техники убирают сегодня, 25 января, снег на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке был задействован 51 автомобиль.

За прошедшие сутки на дороги высыпали более 275 куб. м песчано-солевой смеси и 44 т соли.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, непогода, харьков
 
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