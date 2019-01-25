25.01.2019 10:40

Магистрали города от снега расчищают около 80 машин

77 единиц техники убирают сегодня, 25 января, снег на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке был задействован 51 автомобиль.



За прошедшие сутки на дороги высыпали более 275 куб. м песчано-солевой смеси и 44 т соли.