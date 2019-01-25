Магистрали города от снега расчищают около 80 машин

77 единиц техники убирают сегодня, 25 января, снег на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке был задействован 51 автомобиль.
За прошедшие сутки на дороги высыпали более 275 куб. м песчано-солевой смеси и 44 т соли.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и придерживаясь проверенных временем путей вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Нас ожидает резкое похолодание - до 17 градусов мороза ночью и -10 днем. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, гололед.
25 января 1858 года состоялось первое исполнение свадебного марша Мендельсона.
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давл.:
ветер: