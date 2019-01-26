26.01.2019 10:07

Где в Харькове не будет воды 26 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 28.01.19 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный (ч/с), ул. Менделеева (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова) (ч/с), ул. Лобачевского (ч/с), ул. Бакунина (ч/с), ул. Менделеева, 31, 33, 33-а, 35 до 20:00 26.01.19 г.



Московский район:

ул. Спортивная (Моск), 1 (п. №1, стояк) до 20:00 26.01.19 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 1-6 (п. №2, стояк) до 20:00 26.01.19 г.



Холодногорский район:

ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк), ул. Кацарская (ч/с) до 20:00 26.01.19 г.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк, п. №5, стояк) до 20:00 26.01.19 г.