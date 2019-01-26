Где в Харькове не будет воды 26 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 28.01.19 г.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный (ч/с), ул. Менделеева (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова) (ч/с), ул. Лобачевского (ч/с), ул. Бакунина (ч/с), ул. Менделеева, 31, 33, 33-а, 35 до 20:00 26.01.19 г.
Московский район:
ул. Спортивная (Моск), 1 (п. №1, стояк) до 20:00 26.01.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 1-6 (п. №2, стояк) до 20:00 26.01.19 г.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк), ул. Кацарская (ч/с) до 20:00 26.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк, п. №5, стояк) до 20:00 26.01.19 г.
Сегодня Фортуна будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика.
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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