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27.01.2019  10:03   

Где в Харькове не будет воды 27 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 27 января.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 28 января.

Московский район:
ул. Спортивная (Моск), 1 (п. №1, стояк) до 20:00 27 января.

Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 27 января.

Немышлянский район:
пр. Московский, 192/1 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 28 января.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177 (спаренный стояк) до 20:00 27 января.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) ул. Кацарская (ч/с) до 20:00 27 января.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк, п. №5, стояк) до 20:00 27 января.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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