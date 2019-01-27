Где в Харькове не будет воды 27 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 27 января.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк) до 20:00 28 января.
Московский район:
ул. Спортивная (Моск), 1 (п. №1, стояк) до 20:00 27 января.
Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 27 января.
Немышлянский район:
пр. Московский, 192/1 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 28 января.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177 (спаренный стояк) до 20:00 27 января.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) ул. Кацарская (ч/с) до 20:00 27 января.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк, п. №5, стояк) до 20:00 27 января.
Тема дня: четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
влажн.:
давл.:
ветер: