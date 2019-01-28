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28.01.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 28 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Северина Потоцкого, 22 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 28.01.19 г., ул. Грицевца, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 28.01.19 г.

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк, п. №2, стояк) до 20:00 28.01.19 г.

Московский район: 
ул. Спортивная (Моск), 1 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №2, подъезд) до 20:00 28.01.19 г.

Холодногорский район: 
пер. Донбассовский, 17 (п. №2, стояк), ул. Кашубы, 11 (п. №2) до 20:00 28.01.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк, п. №5, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №6, стояк) до 20:00 28.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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