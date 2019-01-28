Где в Харькове не будет воды 28 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 22 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 28.01.19 г., ул. Грицевца, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 28.01.19 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк, п. №2, стояк) до 20:00 28.01.19 г.
Московский район:
ул. Спортивная (Моск), 1 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №2, подъезд) до 20:00 28.01.19 г.
Холодногорский район:
пер. Донбассовский, 17 (п. №2, стояк), ул. Кашубы, 11 (п. №2) до 20:00 28.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк, п. №5, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №6, стояк) до 20:00 28.01.19 г.
Тема дня: четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
На выходных в Харькове – плюсовая температура и снег.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
влажн.:
давл.:
ветер: