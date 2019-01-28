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28.01.2019  09:43   

На улицах города снег убирают более 140 машин

144 единицы техники убирают сегодня, 28 января, снег на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 75 автомобилей.

За прошедшие трое суток на дороги высыпали более 1600 куб. м песчано-солевой смеси и 710 т соли.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, непогода, харьков
 
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