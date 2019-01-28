28.01.2019 15:19

Коммунальщики продолжают бороться с наледью и снегом на крышах домов

Около 300 кровель жилых домов города Харькова ежедневно очищают альпинисты от снега, наледи и сосулек.



//city.kharkov.ua

В частности, сегодня, 28 января, коммунальщики работали по адресу ул. Маяковского, 11. Альпинисты убирали снег с кровли дома, а также наледь и сосульки с водосточных труб.

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, с начала зимы в диспетчерскую службу «15-62» поступило рекордное по сравнению с двумя предыдущими годами количество заявок на снятие сосулек - более 10 тыс. Сегодня по городу работают 130 альпинистов и 12 автовышек. Всего же на вооружении коммунальных служб 180 альпинистов.

«Этой зимой ситуация аномальная - это фактически стихия, с которой мы боремся в масштабах города», - отметил Роман Нехорошков.

При этом от подчеркнул, что такие работы коммунальщики проводят исключительно на домах коммунальной формы собственности. Балансодержатели и собственники кооперативных домов, домов ОСМД и административных зданий должны самостоятельно привлекать подрядные организации, производить ограждение мест работы, а также тех зон, где возможно падение льда. Убирать сосульки и наледь на балконах частных домов должны сами владельцы - это прописано в правилах содержания жилых домов.

Как сообщил Роман Нехорошков, на сегодняшний день на фасадах и подъездах зданий и жилых домов города развешано уже более 5 тыс. объявлений, предупреждающих о сходе снега и льда. Он подчеркнул, что в связи с потеплением нынешняя неделя будет критической по объемам схождения снега и льда с кровель домов, поэтому харьковчанам еще раз напоминают об осторожности, с которой они должны проходить вдоль домов, по крышами и выступающими конструкциями, а также просят не парковать автомобили в местах, где возможен обвал снега и льда.

Кроме того, Роман Нехорошков сообщил, что в связи с обильным количеством снега на кровлях домов в некоторых квартирах началось протекание крыш. «За прошлую неделю мы уже получили более 100 заявок на устранение течи, а во время оттепели их будет еще больше. Харьковчане могут сообщать о такой проблеме в диспетчерскую службу «15-62». Все заявки будут обработаны и весной включены в план ремонтных работ», - отметил директор Департамента жилищного хозяйства.