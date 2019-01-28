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28.01.2019  17:17   

Количество вмешательств потребителей работу газовых счетчиков за год выросло почти на 60% - комментарии Харьковгаз

По расчетам ПАО «Харьковгаз» на каждого вора голубого топлива ожидает штраф, в среднем превышающий 50 тыс. грн.


ФОТО: 104.ua

В течение 2018г. ПАО «Харьковгаз» зафиксировал 3,5 тыс. случаев несанкционированного использования газа. Из них более 960 путем вмешательства в работу газового счетчика. По фактам незаконного использования государственного энергоресурса воры должны оплатить 10 млн. грн. начисленных убытков.

«В 2018 году количество случаев воровства газа путем вмешательства в работу счетчика увеличилось на 58%. В прошлом году потребителям, которые вмешались в работу счетчика для уменьшения показаний, к оплате начислялась только стоимость экспертизы (около 3 тыс. грн). В этом году махинации со счетчиками будут стоить в десятки раз больше», - отметила директор коммерческий ПАО «Харьковгаз» Ирина Листова.

Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием представителей служб ПАО «Харьковгаз», государственного метрологического предприятия «Укрметртестандарт». Потребитель, по собственному желанию, может присутствовать при проведении экспертизы своего прибора учета.

Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено, стоимость экспертизы не начисляется к оплате потребителю. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.

В декабре 2018г. НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того просрочен ли срок поверки счетчика потребителя, воры должны оплатить стоимость экспертизы - более 3 тыс. грн. и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае отдельно и в среднем превышает 50 тыс. грн.

Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  газ, счетчик, харьков, вмешательство, комиссия, штраф
 
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