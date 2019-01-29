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29.01.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 29.01.19 г.

Киевский район:
ул. Свободы (Иванова), 20/13. ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 29.01.19 г.

Московский район:
ул. Спортивная, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 29.01.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №3, стояк) до 20:00 29.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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