Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 28 января Вера в себя, которой сегодня наделят звезды, позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 28 января Неделя начнется с понижения температуры. Облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.