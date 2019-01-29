Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 29.01.19 г.
Киевский район:
ул. Свободы (Иванова), 20/13. ул. Старошишковская, 12 (п. №4, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 29.01.19 г.
Московский район:
ул. Спортивная, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 29.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №3, стояк) до 20:00 29.01.19 г.
Вера в себя, которой сегодня наделят звезды, позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Неделя начнется с понижения температуры. Облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажн.:
давл.:
ветер: