Как убирают от снега дороги Харькова

Во вторник, 29 января, 80 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Харькова.
Ночью снег убирали 37 автомобилей.
За прошедшие сутки на дороги высыпали 287 куб. м песчано-солевой смеси и около 40 т соли, сообщили в КСП «Дорремстрой».
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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давл.:
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