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29.01.2019  09:58   

Как убирают от снега дороги Харькова

Во вторник, 29 января, 80 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Харькова.


// city.kharkov.ua

Ночью снег убирали  37 автомобилей.

За прошедшие сутки на дороги высыпали 287 куб. м песчано-солевой смеси и около 40 т соли,   сообщили в КСП «Дорремстрой».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, непогода, харьков
 
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