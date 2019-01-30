Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на 29 января Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 января На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.