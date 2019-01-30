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30.01.2019  13:19   

Обновлены нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков

Кабинет Министров Украины принял решение об изменении норм газа на одного человека в месяц.


kmu.gov.ua
Кабинет Министров Украины в рамках обновления справедливых норм потребления газа населением Украины принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Правительства.
 
Он напомнил, что норма в 3,3 кубометра была установлена ​​в 2016 году. Однако по решению суда она была отменена и в действие вступили старые, увеличены и несправедливые, нормы потребления.
 
«Мы видим возмущение людей через завышенные нормы потребления. Это произошло вследствие того, что на решение правительства было подано в суд и суд отменил наше решение. Мы будем отстаивать свою правоту, но нужно новое решение, - сказал Владимир Гройсман. - Мы устанавливаем новую норму - 3,29 кубометра. Такая норма будет утверждена. Люди будут платить справедливую цену за справедливый объем, а не за завышенный».
Источник:   Сайт Кабинета Министров
 Тэги:  новые нормы газа, дома без счетчиков, украина, кабмин, харьков
 
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