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30.01.2019  14:04   

В Харькове продолжают убирать снег с дорог и улиц

68 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 30 января, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в КСП «Дорремстрой». Дорожники, как и в предыдущие дни, работают круглосуточно, минувшей ночью снег на улицах города убирали 24 машины.

За минувшие сутки на дороги высыпано 86 т куб. м песчано-солевой смеси и 85 т соли, вывезено около 1,2 тыс. куб. м снега.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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