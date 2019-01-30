30.01.2019 14:04

В Харькове продолжают убирать снег с дорог и улиц

68 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 30 января, на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в КСП «Дорремстрой». Дорожники, как и в предыдущие дни, работают круглосуточно, минувшей ночью снег на улицах города убирали 24 машины.

За минувшие сутки на дороги высыпано 86 т куб. м песчано-солевой смеси и 85 т соли, вывезено около 1,2 тыс. куб. м снега.