В Харькове продолжают убирать снег с дорог и улиц

68 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 30 января, на улицах Харькова.
Об этом сообщили в КСП «Дорремстрой». Дорожники, как и в предыдущие дни, работают круглосуточно, минувшей ночью снег на улицах города убирали 24 машины.
За минувшие сутки на дороги высыпано 86 т куб. м песчано-солевой смеси и 85 т соли, вывезено около 1,2 тыс. куб. м снега.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: