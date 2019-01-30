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30.01.2019  14:31   

Харьковгоргаз ввело новую услугу: как передать показания счетчика газа через Viber

ПАО «Харьковгоргаз» расширило каналы общения со своими клиентами и ввело новый сервис передачи показаний газового счетчика – Viber 7104ua.


// 104.ua

С его помощью через смартфон можно быстро и удобно не только передать показания счетчика, а заплатить за газ онлайн.

Новый сервис позволяет владельцам смартфонов однократно подписаться на паблик аккаунт Viber 7104ua и передавать данные прибора учета по одному или сразу нескольким лицевым счетам.

В начале пользования паблик аккаунтом 7104ua необходимо открыть меню Viber, выбрать раздел меню «QR-код», после чего навести камеру телефона на изображение с кодом, который расположен по ссылке. После этого клиент попадет до необходимого паблик аккаунта.

«Этот паблик-аккаунт дает возможность нашим клиентам передавать показания газовых счетчиков не только по своему адресу, но и по адресам своих родственников, родителей. Каждый может привязать до 5 лицевых счетов. Оперативность и достоверная информация по оплатам, долгах и показателях счетчика газа на экране вашего смартфона», – прокомментировала начальник Управления клиентского сервиса Светлана Андреева

На сегодня для потребителей природного газа Харькова работает еще целый ряд дистанционных сервисов для передачи показаний счетчиков газа:

– личный кабинет на сайте 104.ua;

– мобильное приложение 104 Mobile. Скачать тестовую версию 104 Mobile на свой мобильный можно по ссылке Google Play. Внимание! В приложении реализована новая функция - добавить аккаунт.

– СМС-сообщение на короткий номер 7104;

– электронная почта в адрес contact@khgor.104.ua.

Источник:   ПАО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  харьковгоргаз, счетчик, показания, харьков
 
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