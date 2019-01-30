30.01.2019 14:31

Харьковгоргаз ввело новую услугу: как передать показания счетчика газа через Viber

ПАО «Харьковгоргаз» расширило каналы общения со своими клиентами и ввело новый сервис передачи показаний газового счетчика – Viber 7104ua.



// 104.ua

С его помощью через смартфон можно быстро и удобно не только передать показания счетчика, а заплатить за газ онлайн.



Новый сервис позволяет владельцам смартфонов однократно подписаться на паблик аккаунт Viber 7104ua и передавать данные прибора учета по одному или сразу нескольким лицевым счетам.



В начале пользования паблик аккаунтом 7104ua необходимо открыть меню Viber, выбрать раздел меню «QR-код», после чего навести камеру телефона на изображение с кодом, который расположен по ссылке. После этого клиент попадет до необходимого паблик аккаунта.



«Этот паблик-аккаунт дает возможность нашим клиентам передавать показания газовых счетчиков не только по своему адресу, но и по адресам своих родственников, родителей. Каждый может привязать до 5 лицевых счетов. Оперативность и достоверная информация по оплатам, долгах и показателях счетчика газа на экране вашего смартфона», – прокомментировала начальник Управления клиентского сервиса Светлана Андреева



На сегодня для потребителей природного газа Харькова работает еще целый ряд дистанционных сервисов для передачи показаний счетчиков газа:



– личный кабинет на сайте 104.ua;



– мобильное приложение 104 Mobile. Скачать тестовую версию 104 Mobile на свой мобильный можно по ссылке Google Play. Внимание! В приложении реализована новая функция - добавить аккаунт.



– СМС-сообщение на короткий номер 7104;



– электронная почта в адрес contact@khgor.104.ua.