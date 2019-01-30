30.01.2019 16:30

Техника Водоканала убирает и вывозит снег с харьковских улиц (ФОТО)

Бригады коммунального предприятия «Харьковводоканал» убирают наледи возле жилых домов и с магистралей города.



// vodokanal.kharkov.ua

Так, 30 января в городе задействовано 22 бригады, часть из них работают над устранением повреждений на сетях, часть – благоустройством территории и уборкой наледи.

«В осенне-зимний период работники коммунального предприятия «Харьковводоканал» регулярно осуществляют уборку наледи, которая появляется после устранений повреждений на сетях водоснабжения. С начала года уже произвели уборку по 67 адресам, общей площадью более 5 тысяч квадратных метров», – сообщил заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Кучеревский.

В среднем в бригаде работает пять человек, убирают наледь новой спецтехникой предприятия. Алексей Кучеревский отметил, что на сегодняшний день в работе более 30 адресов, по которым необходимо произвести уборку наледи.

«Выполняем заявки не только диспетчерской службы КП «Харьковводоканал», но и КП «Благоустройство» – отметил он.

Алексей Кучеревский обратился к водителям транспортных средств с просьбой не оставлять автомобили на проезжей части и внутриквартальных дорогах, поскольку это не только затрудняет проезд городского транспорта, но и значительно усложняет работу коммунальных служб.