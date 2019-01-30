Техника Водоканала убирает и вывозит снег с харьковских улиц (ФОТО)

Бригады коммунального предприятия «Харьковводоканал» убирают наледи возле жилых домов и с магистралей города.
Так, 30 января в городе задействовано 22 бригады, часть из них работают над устранением повреждений на сетях, часть – благоустройством территории и уборкой наледи.
«В осенне-зимний период работники коммунального предприятия «Харьковводоканал» регулярно осуществляют уборку наледи, которая появляется после устранений повреждений на сетях водоснабжения. С начала года уже произвели уборку по 67 адресам, общей площадью более 5 тысяч квадратных метров», – сообщил заместитель директора Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Алексей Кучеревский.
В среднем в бригаде работает пять человек, убирают наледь новой спецтехникой предприятия. Алексей Кучеревский отметил, что на сегодняшний день в работе более 30 адресов, по которым необходимо произвести уборку наледи.
«Выполняем заявки не только диспетчерской службы КП «Харьковводоканал», но и КП «Благоустройство» – отметил он.
Алексей Кучеревский обратился к водителям транспортных средств с просьбой не оставлять автомобили на проезжей части и внутриквартальных дорогах, поскольку это не только затрудняет проезд городского транспорта, но и значительно усложняет работу коммунальных служб.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: