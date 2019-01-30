Главная Новости ЖКХ 100-килограммовую сосульку сняли с харьковской крыши (ФОТО)
30.01.2019  17:01   

100-килограммовую сосульку сняли с харьковской крыши (ФОТО)

Ледяные глыбы весом по 100 килограммов снимают альпинисты с домов Харькова.


// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По словам Юрия Сидоренко на восемь тысяч домов в коммунальной собственности в Харькове есть180 альпинистов, способных сбивать наледь и снег, да и работать они могут лишь в светлое время суток.

«Что они и делают - каждая бригада очищает по несколько крыш за смену», – отметил директор департамента.

По его словам, эта неделя особенно сложная в плане падения сосулек: оттепель, и снег будет сползать с крыш.

«Альпинисты делают все, что могут, но прохожим на улицах, особенно в центре, где крыши домов покатые, надо быть осторожными и чаще смотреть вверх», – напоминает Юрий Сидоренко.

 

Тэги:  сосульки, харьков
 
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