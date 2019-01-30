30.01.2019 17:01

100-килограммовую сосульку сняли с харьковской крыши (ФОТО)

Ледяные глыбы весом по 100 килограммов снимают альпинисты с домов Харькова.



// Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По словам Юрия Сидоренко на восемь тысяч домов в коммунальной собственности в Харькове есть180 альпинистов, способных сбивать наледь и снег, да и работать они могут лишь в светлое время суток.



«Что они и делают - каждая бригада очищает по несколько крыш за смену», – отметил директор департамента.