100-килограммовую сосульку сняли с харьковской крыши (ФОТО)

Ледяные глыбы весом по 100 килограммов снимают альпинисты с домов Харькова.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.
По словам Юрия Сидоренко на восемь тысяч домов в коммунальной собственности в Харькове есть180 альпинистов, способных сбивать наледь и снег, да и работать они могут лишь в светлое время суток.
«Что они и делают - каждая бригада очищает по несколько крыш за смену», – отметил директор департамента.
По его словам, эта неделя особенно сложная в плане падения сосулек: оттепель, и снег будет сползать с крыш.
«Альпинисты делают все, что могут, но прохожим на улицах, особенно в центре, где крыши домов покатые, надо быть осторожными и чаще смотреть вверх», – напоминает Юрий Сидоренко.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: