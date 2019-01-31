31.01.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Шевченко, 335 до 20:00 31.01.19 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 31.01.19 г.



Холодногорский район:

пер. 2-й Таганский, 11 (п. №2) до 17:00 31.01.19 г.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 31.01.19 г.