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31.01.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шевченко, 335 до 20:00 31.01.19 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 31.01.19 г.

Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 11 (п. №2) до 17:00 31.01.19 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 31.01.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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