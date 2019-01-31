Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шевченко, 335 до 20:00 31.01.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 31.01.19 г.
Холодногорский район:
пер. 2-й Таганский, 11 (п. №2) до 17:00 31.01.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 31.01.19 г.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: