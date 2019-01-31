31.01.2019 13:01

На борьбу с сосульками вышло 146 альпинистов

Всего в работах по всему городу задействовано 11 автовышек.



// Городской Дозор

31 января в диспетчерскую службу «15-62» поступило 618 заявок на снятие сосулек и наледи с выступающих конструктивов и кровель жилых домов.

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, в частности, в центральных Киевском и Шевченковском районах работают 85 человек.



В департаменте отметили, что перепады температур наружного воздуха осложняют проведение этих работ, так как кровли сегодня покрыты ледяной коркой, а водосточные трубы забиты наледью.



Кроме того, часто с одного и того же дома наледь приходится снимать по несколько раз. В частности, по ул. Клочковской, 186-б на водосточной трубе образовалась наледь длиной 3 м (по информации альпинистов, причина в том, что жильцы самостоятельно установили систему «Антилед»). По этому адресу наледь снимали за эту зиму уже несколько раз.

Как отметили в Департаменте жилищного хозяйства, с целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов специалисты участков КП «Жилкомсервис» оградили 8 тыс. 919 потенциально опасных участков, развесили более 10 тыс. предупредительных надписей и баннеров на фасадах и подъездах жилых домов. Проведение этих работ продолжается.



«Обращаем внимание, что в связи с потеплением происходит неконтролируемый сход снега и льда с кровель домов, в связи с чем напоминаем жителям о соблюдении осторожности во время движения в потенциально опасных местах, просим не парковать автомобили вблизи жилых домов», - отметили в Департаменте жилищного хозяйства.