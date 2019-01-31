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31.01.2019  13:11   

Более 50 машин убирают снег в Первой столице

54 единицы снегоуборочной техники вышли на улицах Харькова.


//city.kharkov.ua
Город убирают от снега более полусотни машин
 
54 единицы техники убирают сегодня, 31 января, снег на улицах Харькова.
 
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 19 автомобилей.
 
За прошедшие сутки на дороги высыпали 138 куб. м песчано-солевой смеси и 24 т соли, вывезено около 1,3 тыс. куб. м снега и наледи.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уборка снега, техника, харьков
 
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