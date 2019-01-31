31.01.2019 13:11

Более 50 машин убирают снег в Первой столице

54 единицы снегоуборочной техники вышли на улицах Харькова.



//city.kharkov.ua

Город убирают от снега более полусотни машин

54 единицы техники убирают сегодня, 31 января, снег на улицах Харькова.

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 19 автомобилей.

За прошедшие сутки на дороги высыпали 138 куб. м песчано-солевой смеси и 24 т соли, вывезено около 1,3 тыс. куб. м снега и наледи.