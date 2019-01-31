31.01.2019 15:41

Харьковские альпинисты очищают крыши домов от снега

Работы по очистке альпинистами кровель домов от снега и наледи проходили сегодня, 31 января, на центральных улицах Харькова, в том числе на пр. Московском, ул. Квитки-Основьяненко, ул. Чичибабина.



//city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, ежедневно около 150 альпинистов выполняют более 300 заявок. Наибольшее количество из них работают в центральной части города - в Шевченковском и Киевском районах. При этом Роман Нехорошков отметил, что из-за резких перепадов температуры, а также частых дождей, чередующихся морозами, эта зима за последние годы стала самой проблемной.

«Объемы снега на кровлях в отдельных случаях доходят до 50 см, поэтому убрать его сейчас, когда из-за перепада температуры все это превратилось в лед, – очень сложно. Чтобы сколоть лед, приходится работать ломами, топорами, молотками», - сообщил директор департамента.

По его словам, с начала сезона на диспетчерскую службу «15-62» получено уже более 10 тыс. заявок – из них около 700 только за минувшие сутки. Физически выполнить все заявки просто невозможно, поэтому альпинисты выбирают самые проблемные адреса.

«Сегодня работа усложняется тем, что вчера прошел дождь и на крышах образовалась ледяная корка, которая усложняет возможность крепления на кровле. Кроме того, что это опасная работа, поскольку она производится на большой высоте, так еще люди работают в сложных погодных условиях – целый день на открытом воздухе при низкой температуре, из-за чего альпинисты часто болеют», - отметил Роман Нехорошков.

Он напомнил, что заявки на уборку сосулек жители города по-прежнему могут оставлять по номеру Городской информационно-диспетчерской службы «15-62», а также присылать фотожалобы на сайт городского совета в раздел «Обратная связь». Все заявки будут рассмотрены, и по самым критичным из них работы будут выполнены в первую очередь.

Отметим, что работы по очистке крыш от снега и сосулек за средства городского бюджета производятся только на домах коммунальной формы собственности. Владельцы кооперативных домов, домов ОСМД и админзданий должны привлекать подрядные организации за собственные средства.