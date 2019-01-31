31.01.2019 15:30

Задолженность потребителей за газ в Харькове и регионе превышает 2,8 млрд. грн – комментарии «Харьковгаз сбыт»

С началом отопительного сезона сокращение субсидиантов и рост цены газа привело к накоплению потребителями долгов.



ФОТО: 104.ua

Сейчас субсидию на природный газ в Харьковской области оформили около 213 тыс. клиентов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ». В прошлом отопительном периоде количество субсидиантов составляло почти 490 тыс. С началом холодов долги пользователей газа увеличились на 900 млн. грн. Такие неплатежи блокируют расчеты региона с НАК «Нафтогаз Украины» и ставят под угрозу выделение Нафтогазом топлива для потребителей.

«В текущем отопительном сезоне на 23% выросла цена газа, которую получает Нафтогаз, уменьшилось количество субсидиантов и снижены социальные нормативы использования газа для отопления жилья, на которые предоставляется государственная помощь. И хотя отопительный сезон продолжается, жители области уже задолжали более 2,8 млрд. грн. за газ», - отметила начальник отдела расчетов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Татьяна Харченко.

В этом году для получателей субсидий запланировано внедрение механизма монетизации государственной помощи. Нововведения ожидают потребителей, которые оформят субсидию с начала 2019 года. Для домовладений, получивших государственную помощь на оплату за газ до 01.01.2019г., изменений не произойдет до окончания отопительного сезона.

В процессе монетизации будет задействован государственный Ощадбанк. На каждого получателя субсидии, после обработки его заявления и назначения государственной помощи, управлениями социальной защиты, автоматически будет открыта учетная запись в Ощадбанке. Деньги со счета пойдут на оплату коммунальных услуг. Ощадбанк будет ежемесячно информировать субсидиантов о движении средств на его счете.

Для потребителей, которые получили субсидию до 01.01.2019г., в мае будет произведен перерасчет с возвращением неиспользованной части субсидии в государственный бюджет.