Задолженность потребителей за газ в Харькове и регионе превышает 2,8 млрд. грн – комментарии «Харьковгаз сбыт»

С началом отопительного сезона сокращение субсидиантов и рост цены газа привело к накоплению потребителями долгов.
Сейчас субсидию на природный газ в Харьковской области оформили около 213 тыс. клиентов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ». В прошлом отопительном периоде количество субсидиантов составляло почти 490 тыс. С началом холодов долги пользователей газа увеличились на 900 млн. грн. Такие неплатежи блокируют расчеты региона с НАК «Нафтогаз Украины» и ставят под угрозу выделение Нафтогазом топлива для потребителей.
«В текущем отопительном сезоне на 23% выросла цена газа, которую получает Нафтогаз, уменьшилось количество субсидиантов и снижены социальные нормативы использования газа для отопления жилья, на которые предоставляется государственная помощь. И хотя отопительный сезон продолжается, жители области уже задолжали более 2,8 млрд. грн. за газ», - отметила начальник отдела расчетов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Татьяна Харченко.
В этом году для получателей субсидий запланировано внедрение механизма монетизации государственной помощи. Нововведения ожидают потребителей, которые оформят субсидию с начала 2019 года. Для домовладений, получивших государственную помощь на оплату за газ до 01.01.2019г., изменений не произойдет до окончания отопительного сезона.
В процессе монетизации будет задействован государственный Ощадбанк. На каждого получателя субсидии, после обработки его заявления и назначения государственной помощи, управлениями социальной защиты, автоматически будет открыта учетная запись в Ощадбанке. Деньги со счета пойдут на оплату коммунальных услуг. Ощадбанк будет ежемесячно информировать субсидиантов о движении средств на его счете.
Для потребителей, которые получили субсидию до 01.01.2019г., в мае будет произведен перерасчет с возвращением неиспользованной части субсидии в государственный бюджет.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они уйдут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. Туман, видимость 200-500 м. Гололед.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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