Где в Харькове не будет воды 1 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2-3, спаренный стояк), пр. Победы, 75 (п. №9, стояк) до 20:00 01.02.19 г.
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №8, стояк) до 20:00 01.02.19 г.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажн.:
давл.:
ветер: