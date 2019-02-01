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01.02.2019  08:06   

Где в Харькове не будет воды 1 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2-3, спаренный стояк), пр. Победы, 75 (п. №9, стояк) до 20:00 01.02.19 г.

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 267 (п. №8, стояк) до 20:00 01.02.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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