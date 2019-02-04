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04.02.2019  14:14   

Очисткой харьковских крыш от сосулек занимаются более сотни альпинистов

116 альпинистов и 7 автовышек задействовано сегодня, 4 февраля, в очистке крыш жилых домов от снега, наледи и сосулек.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, за минувшие сутки в Городскую диспетчерскую службу «15-62» поступило 205 заявок на уборку наледи.
 
Больше всего обращений поступило от жителей Киевского, Шевченковского, Индустриального, Московского и Основянского районов.
 
«Продолжающаяся оттепель привела к интенсивному смещению снега и наледи к краю скатных кровель и балконных козырьков и, как следствие, к их неконтролируемому сходу. В связи с этим в очередной раз напоминаем жителям города о соблюдении осторожности во время движения в потенциально опасных местах, просим не парковать автомобили вблизи жилых домов», - отметили в департаменте.
 
В департаменте напомнили, что снег, наледь и сосульки с балконных козырьков, а также кондиционеров и спутниковых антенн должны убирать их собственники.
 
Заявки на очистку кровель от наледи и сосулек жители города могут по-прежнему передавать в городскую диспетчерскую службу «15-62».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сосульки и наледь, альпинисты, харьков
 
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