04.02.2019 14:14

Очисткой харьковских крыш от сосулек занимаются более сотни альпинистов

116 альпинистов и 7 автовышек задействовано сегодня, 4 февраля, в очистке крыш жилых домов от снега, наледи и сосулек.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, за минувшие сутки в Городскую диспетчерскую службу «15-62» поступило 205 заявок на уборку наледи.

Больше всего обращений поступило от жителей Киевского, Шевченковского, Индустриального, Московского и Основянского районов.

«Продолжающаяся оттепель привела к интенсивному смещению снега и наледи к краю скатных кровель и балконных козырьков и, как следствие, к их неконтролируемому сходу. В связи с этим в очередной раз напоминаем жителям города о соблюдении осторожности во время движения в потенциально опасных местах, просим не парковать автомобили вблизи жилых домов», - отметили в департаменте.

В департаменте напомнили, что снег, наледь и сосульки с балконных козырьков, а также кондиционеров и спутниковых антенн должны убирать их собственники.

Заявки на очистку кровель от наледи и сосулек жители города могут по-прежнему передавать в городскую диспетчерскую службу «15-62».