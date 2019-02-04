04.02.2019 17:57

Харьковчане стали больше потреблять газа

По итогам 2018 года потребление природного газа в Харькове увеличилось на 8,2%. Увеличение объемов распределенного природного газа зафиксировано для всех категорий потребителей.



// khgor.104.ua

В 2018 году ПАО «Харьковгоргаз» протранспортировало более 1,5 млн куб. м газа. Это почти на 114 млн куб. м больше, чем в 2017 году.



Наибольший рост объемов потребления показали бытовые потребители города и предприятия теплокоммунэнерго. Они увеличились на 8,9% и на 11% соответственно. Такая тенденция обусловлена ​​аномально низкой температурой воздуха в марте прошлого года и раним наступлением холодов в конце прошлого года.



Промышленные предприятия также увеличили потребление на 8,2% или более 13 млн кубометров. Не отставали и религиозные организации, которые добавили около 8%.



Рост объемов распределения природного газа ожидаемо привело и к росту задолженности за услуги по распределению. Только задолженность КП «Харьковские тепловые сети» на конец года превысила 120 млн. гривен, отметили в компании-поставщике.