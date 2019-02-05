Где в Харькове не будет воды 5 февраля

В части районов города временно отключено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Ахсарова, 23, 23-а до 19:00 05.02.19 г.; пр. Науки (Ленина), 61, 63, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 05.02.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Роганская, 142 (стояк) до 20:00 05.02.19 г.
Киевский район:
ул. Сумская, 128-а (п. №1) до 17:00 05.02.19 г., ул. Шацкая (Фурманова) (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Соединенная (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Пестеля (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Вятская (на пониженом давлении) (ч/с) до 20:00 05.02.19 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 248 (п. №1, стояк) до 17:00 05.02.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 05.02.19 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №3), пер. Чередниченковский, 7 (п. №4) до 20:00 05.02.19 г.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
влажн.:
давл.:
ветер: