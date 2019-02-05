Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 февраля
05.02.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 5 февраля

В части районов города временно отключено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ахсарова, 23, 23-а  до 19:00 05.02.19 г.; пр. Науки (Ленина), 61, 63, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 05.02.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
ул. Роганская, 142 (стояк) до 20:00 05.02.19 г.

Киевский район: 
ул. Сумская, 128-а (п. №1) до 17:00 05.02.19 г., ул. Шацкая (Фурманова) (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Соединенная (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Пестеля (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Вятская (на пониженом давлении) (ч/с) до 20:00 05.02.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 248 (п. №1, стояк) до 17:00 05.02.19 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 05.02.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №3), пер. Чередниченковский, 7 (п. №4) до 20:00 05.02.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 февраля. Список адресов 31.01 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 31 января. Список адресов 30.01 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове планируют открыть дневной центр оказания помощи жертвам насилия
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 