05.02.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 5 февраля

В части районов города временно отключено водоснабжение



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ахсарова, 23, 23-а до 19:00 05.02.19 г.; пр. Науки (Ленина), 61, 63, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 05.02.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 142 (стояк) до 20:00 05.02.19 г.

Киевский район:

ул. Сумская, 128-а (п. №1) до 17:00 05.02.19 г., ул. Шацкая (Фурманова) (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Соединенная (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Пестеля (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Вятская (на пониженом давлении) (ч/с) до 20:00 05.02.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 248 (п. №1, стояк) до 17:00 05.02.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 05.02.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 74 (п. №3), пер. Чередниченковский, 7 (п. №4) до 20:00 05.02.19 г.