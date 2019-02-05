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05.02.2019  13:55   

За год харьковчанам выставили 1 млрд. 324 млн грн. за коммунальные платежи

Дисциплина платежей за ЖКХ продолжает падать - в декабре по выставленным счетам заплатили 52,9% жителей.


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В декабре 2018 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 870,1 млн.грн (52,9% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 195,0 млн.грн (99,1% начисленных за этот период сумм).

На конец декабря 2018 задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 2833,5 млн.грн,

  • за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 2734,9 млн.грн,
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 365,7 млн.грн,
  • по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 329,1 млн.грн,
  • за вывоз бытовых отходов - 90,3 млн.грн,
  • за поставки электроэнергии - 506,9 млн.грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и

от 27.06.2003 № 976 в январе-декабре 2018 с населением было заключено 3,7 тыс. Договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 19,3 млн.грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 5,3 млн.грн.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  жкх, платежи, харьков, задолженность, коммунальные
 
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