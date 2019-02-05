За год харьковчанам выставили 1 млрд. 324 млн грн. за коммунальные платежи

Дисциплина платежей за ЖКХ продолжает падать - в декабре по выставленным счетам заплатили 52,9% жителей.
В декабре 2018 населением области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 870,1 млн.грн (52,9% начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 195,0 млн.грн (99,1% начисленных за этот период сумм).
На конец декабря 2018 задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 2833,5 млн.грн,
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и
от 27.06.2003 № 976 в январе-декабре 2018 с населением было заключено 3,7 тыс. Договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 19,3 млн.грн.
Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 5,3 млн.грн.
Браться за важные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами.
Облачно, днем по городу и местами по области небольшой дождь. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Говый год по китайскому календарю наступит 5 февраля 2018 года, а закончится 24 января 2020-го.
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