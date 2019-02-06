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06.02.2019  08:00   

Где в Харькове не будет воды 6 февраля

В части районов города временно отсутствует водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Таганская (ч/с), пер. Таганский (ч/с), пер. Таганский, 15/1, пер. Желябова (ч/с), пер. Мурмыловский (ч/с), ул. Афанасьевская (ч/с), пер. Алябьева (ч/с), ул. Ильинская, 67 (п. №6, стояк) до 20:00 06.02.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Шацкая (Фурманова) (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Соединенная (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Пестеля (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Вятская (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.02.19 г.

Московский район: 
ул. Академика Павлова, 140, 140-а до 20:00 06.02.19 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 07.02.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 06.02.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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