Где в Харькове не будет воды 6 февраля

В части районов города временно отсутствует водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Таганская (ч/с), пер. Таганский (ч/с), пер. Таганский, 15/1, пер. Желябова (ч/с), пер. Мурмыловский (ч/с), ул. Афанасьевская (ч/с), пер. Алябьева (ч/с), ул. Ильинская, 67 (п. №6, стояк) до 20:00 06.02.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Шацкая (Фурманова) (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Соединенная (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Пестеля (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Вятская (на пониженом давлении) (ч/с), ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.02.19 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова, 140, 140-а до 20:00 06.02.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 07.02.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 06.02.19 г.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: