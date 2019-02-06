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06.02.2019  13:01   

На улицы Харькова вышла спецтехника

В городе продолжается уборка снега.


// city.kharkov.ua

В среду, 6 февраля, на дорогах Харькова работает 30 единиц снегоуборочной техники.
Ночью в уборке было задействовано 16 спецавтомобилей.

За минувшие сутки с дорог было вывезено около 1,7 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 8 куб. м песчано-солевой смеси, сообщили в КСП «Дорремстрой».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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