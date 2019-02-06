06.02.2019 13:01

На улицы Харькова вышла спецтехника

В городе продолжается уборка снега.



// city.kharkov.ua

В среду, 6 февраля, на дорогах Харькова работает 30 единиц снегоуборочной техники.

Ночью в уборке было задействовано 16 спецавтомобилей.



За минувшие сутки с дорог было вывезено около 1,7 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 8 куб. м песчано-солевой смеси, сообщили в КСП «Дорремстрой».