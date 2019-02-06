На улицы Харькова вышла спецтехника

В городе продолжается уборка снега.
В среду, 6 февраля, на дорогах Харькова работает 30 единиц снегоуборочной техники.
Ночью в уборке было задействовано 16 спецавтомобилей.
За минувшие сутки с дорог было вывезено около 1,7 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 8 куб. м песчано-солевой смеси, сообщили в КСП «Дорремстрой».
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром и днем может срываться дождь, который вечером перейдет в снег. Туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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