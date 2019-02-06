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06.02.2019  14:19   

Харьковские крыши убирает от снега и наледи более сотни альпинистов

105 альпинистов сегодня, 6 февраля, снимают наледь и сосульки с кровель и конструктивов зданий.


//city.kharkov.ua
Также в работах задействовано 11 автовышек. Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, в городскую информационную диспетчерскую службу «15-62» поступило 155 заявок на уборку наледи.
 
Больше всего обращений поступило из Индустриального, Киевского, Шевченковского и Новобаварского районов.
 
«В очередной раз напоминаем, что потепление привело к интенсивному смещению снега и наледи к краю скатных кровель и балконных козырьков  и, как следствие, их неконтролируемому сходу. В связи с этим просим соблюдать осторожность во время движения в потенциально опасных местах и не парковать автомобили вблизи жилых домов. Снег и наледь с балконных козырьков должны удалять собственники балконов. Это также касается кондиционеров и спутниковых антенн», - напомнили в  департаменте.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  снег и наледь, коммунальщики, харьков
 
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