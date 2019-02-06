06.02.2019 14:19

Харьковские крыши убирает от снега и наледи более сотни альпинистов

105 альпинистов сегодня, 6 февраля, снимают наледь и сосульки с кровель и конструктивов зданий.



//city.kharkov.ua

Также в работах задействовано 11 автовышек. Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, в городскую информационную диспетчерскую службу «15-62» поступило 155 заявок на уборку наледи.

Больше всего обращений поступило из Индустриального, Киевского, Шевченковского и Новобаварского районов.

«В очередной раз напоминаем, что потепление привело к интенсивному смещению снега и наледи к краю скатных кровель и балконных козырьков и, как следствие, их неконтролируемому сходу. В связи с этим просим соблюдать осторожность во время движения в потенциально опасных местах и не парковать автомобили вблизи жилых домов. Снег и наледь с балконных козырьков должны удалять собственники балконов. Это также касается кондиционеров и спутниковых антенн», - напомнили в департаменте.