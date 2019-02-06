06.02.2019 16:05

По улице Лермонтовской на месяц ограничивается движение транспорта

КП «Харьковские тепловые сети» проводит аварийные работы.



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Аварийных работы будуь проводиться в районе дома №15/17 по ул. Лермонтовской, сообщили в городской диспетчерской службе

В связи с этим ограничивается движение транспорта по ул. Лермонтовской в районе дома №15/17 в период с 9:00 7 февраля до 16:00 7 марта 2019 года.

Проезд будет организован по свободной от выполнения работ полосе.