По улице Лермонтовской на месяц ограничивается движение транспорта

КП «Харьковские тепловые сети» проводит аварийные работы.
Аварийных работы будуь проводиться в районе дома №15/17 по ул. Лермонтовской, сообщили в городской диспетчерской службе
В связи с этим ограничивается движение транспорта по ул. Лермонтовской в районе дома №15/17 в период с 9:00 7 февраля до 16:00 7 марта 2019 года.
Проезд будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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