Где в Харькове не будет воды 7 февраля

В части домов города временно отключено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №2, стояк) до 20:00 07.02.19 г.; пр. Победы, 60 (п. №4) до 20:00 08.02.19 г.; ул. Сумская, 53 (п. №1) до 17:00 07.02.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк), ул. Саперная, 34 (п. №2, стояк) до 20:00 07.02.19 г.
Московский район:
пр. Московский, 89 (п. №8,9, стояк) до 20:00 07.02.19 г.
Основянский район:
ул. Гордиенковская, 50 до 16:00 07.02.19 г.
Слободской район:
ул. Аскольдовская, 6-в (стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.19 г.
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Четверг в Харькове будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами по области туман. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: