07.02.2019 08:15

Где в Харькове не будет воды 7 февраля

В части домов города временно отключено водоснабжение



https://vodokanal.kharkov.ua/news/7081

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №2, стояк) до 20:00 07.02.19 г.; пр. Победы, 60 (п. №4) до 20:00 08.02.19 г.; ул. Сумская, 53 (п. №1) до 17:00 07.02.19 г.

А также:

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк), ул. Саперная, 34 (п. №2, стояк) до 20:00 07.02.19 г.

Московский район:

пр. Московский, 89 (п. №8,9, стояк) до 20:00 07.02.19 г.

Основянский район:

ул. Гордиенковская, 50 до 16:00 07.02.19 г.

Слободской район:

ул. Аскольдовская, 6-в (стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.19 г.