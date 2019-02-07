07.02.2019 11:32

Осторожно, фейк! Харьковчанам советуют внимательнее читать объявления

В КП «Харьковводоканал» просят быть осторожнее, отличать предупреждения о проводимых им работах от рекламы частных фирм.



//izvestia.kharkov.ua

В последнее время на подъездах домов стали появляться объявления, где людям предлагают прочистить канализацию. Призывают позвонить в течение трех дней на указанные номера. Звонить необходимо срочно! Именно так пишут в этих объявлениях.



Большинство харьковчан стали размещать фотографии объявлений в социальных сетях, так как не понимают, кто выполняет эти работы – КП «Харьковводоканал» или частные фирмы.



Звонок по номеру, указанному в объявлении, установил истину:

– Ваша деятельность как-то связана с Харьковводоканал или нет?

– Нет, никак.



В КП «Харьковводоканал» подтвердили – они не имеют никакого отношения к подобным объявлениям. Подчеркивают, что их объявления выглядят иначе. На официальных объявлениях должна быть информация о работах, сроки проведения, контактные номера телефонов, логотип коммунального предприятия и его юридический адрес.



«В последнее время в колл-центре, в абонентские отделы Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» участились обращения по поводу размещения на досках объявлений, на подъездах домов уведомлений разного рода о проведении каких-то работ от имени коммунальных предприятий и допуска в жилье наших абонентов неких людей», – подтвердил заместитель генерального директора – директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.



По его словам, все работы, проводимые непосредственно КП «Харьковводоканал», проходят согласно инструкции и уполномоченными работниками. То есть они могут попасть в помещение в следующих случаях: снятие контрольных показаний приборов учета, при пломбировании, распломбировании счетчиков и при установке, проверке или замене старого прибора учета на новый.



И все же житель дома имеет право попросить работника предъявить свое удостоверение, отмечает Тарас Грущак.



«Абонент Харьковводоканала обязан требовать удостоверения, если работник представляется работником службы нашего коммунального предприятия, и любое несоответствие этим параметрам, которое касается фотографии, печати предприятия, срока действия удостоверения. Если что-то не соответствует – абонент имеет право не допускать нашего работника или того человека, который представляется работником коммунального предприятия», – добавляет Тарас Грущак.



И все же, если у человека есть определенные сомнения, он может позвонить на горячую линию КП «Харьковводоканал» и узнать запланированные работы по данному адресу. Кроме того, добавляет Тарас Грущак, каждый визит работника фиксируется документально и подтверждается, и в акте должен расписаться как коммунальщик, так и абонент. Поэтому если у человека нет права или необходимых бумаг – харьков «львовянам советуют не предоставлять доступ в собственное помещение. В первую очередь – для собственной безопасности.