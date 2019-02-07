07.02.2019 13:11

Почти 50 машин убирают город

46 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 7 февраля, на магистралях Харькова.



//city.kharkov.ua

46 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 7 февраля, на магистралях Харькова.

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 18 спецавтомобилей.

За прошедшие сутки из города было вывезено более 1,5 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 215 куб. м песчано-солевой смеси и 79 т соли.