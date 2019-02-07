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07.02.2019  13:11   

Почти 50 машин убирают город

46 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 7 февраля, на магистралях Харькова.


//city.kharkov.ua
46 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 7 февраля, на магистралях Харькова.
 
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 18 спецавтомобилей. 
 
За прошедшие сутки из города было вывезено более 1,5 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 215 куб. м песчано-солевой смеси и 79 т соли.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  уборка снега, техника, харьков
 
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