07.02.2019 16:01

Зачем Харьковводоканал собирает телефонную базу своих потребителей

Параллельно с объявлениями об отключении воды на подъездах многоэтажек жильцы будут получать SMS-рассылку.



// vodokanal.kharkov.ua

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» применяются современные технологии информирования и связи с абонентами, сообщил заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.

«Чтобы эффективно и своевременно информировать наших абонентов о плановых отключениях воды, мы предлагаем им сообщать номера своих мобильных телефонов, которые будут привязаны к их лицевым счетам. После этого, в случае планового ремонта человек получит сообщение о периоде отключения воды и сможет заранее к этому подготовиться. А в случае аварийного отключения такое SMS тоже прийдет своевременно, и абонент будет в курсе о времени и сроках устранения аварийной ситуации. Расклеивать бумажные уведомления мы, конечно, продолжим, но с смс-сообщениями это будет действительно проще и удобнее», - отметил Тарас Грущак.

Заместитель генерального директора проинформировал о том, что существующая на предприятии база данных абонентов подключена к личным счетам, где отображена вся информация и адрес проживания клиента. Абонент предоставляет свой номер телефона, который автоматически привязывается к личному счету.

«Так с июля 2018 года по настоящее время в базу данных внесены переданные потребителями номера мобильных телефонов по более 23 тысячам лицевым счетам. Это в месяц около трех тысяч лицевых счетов. Таким образом, видна динамика роста количества потребителей, использующих данный сервис. К тому же, благодаря подобной связи разгружаются телефонные линии работников колл-центра», - подчеркнул директор Департамента сбыта Тарас Грущак.

Передать номер своего мобильного телефона можно как лично через абонентские отделы или выездные кассы Департамента сбыта, так и через информационную службу по телефонам: 707-57-57, 757-82-80 (работают ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 21:00 без перерыва).

Как отмечают на предприятии, на переданный номер телефона распространяются требования Закона Украины «О защите персональных данных», таким образом он будет защищен от передачи в третьи руки.