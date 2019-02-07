07.02.2019 18:18

Сотрудники «Харьковводоканала» прошли уникальную программу обучения (ФОТО)

КП «Харьковводоканал» и университет городского хозяйства сотрудничают в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов.



//city.kharkov.ua

Сегодня, 7 февраля, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова вручили дипломы сотрудникам КП «Харьковводоканал», которые прошли уникальную программу подготовки высококвалифицированных специалистов на базе вуза. Дипломы вручили генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов и ректор университета городского хозяйства Владимир Бабаев.

В своих дипломных работах 26 специалистов КП «Харьковводоканал» отразили перспективные инновационные подходы и решения в сферах водоснабжения и водоотведения. 13 сотрудников предприятия закончили обучение с отличием.

Ректор вуза Владимир Бабаев отметил, что для обучения студентов используются передовые методики и технологии. На обучение специалистов КП «Харьководоканал» обратили внимание представители Европейского банка реконструкции и развития и предложили в дальнейшем профинансировать их подготовку.

По словам генерального директора КП «Харьковводоканал» Виталия Панова, с инициативой повышения квалификации кадров еще в 2016 году выступил заместитель генерального директора - директор Департамента по стратегическому развитию, науке и инвестициям «Харьковводоканала» Иван Коринько. Совместно с преподавателями вуза была разработана уникальная программа подготовки высококвалифицированных специалистов.

«На КП «Харьковводоканал» широко внедряются передовые технологии в сферах водоснабжения и водоотведения. В связи с этим предприятию требуются высококвалифицированные сотрудники и руководители подразделений для реализации новых стратегических программ и инвестиционных проектов. Сегодня состоялся первый выпуск специалистов, которые в своих дипломах отразили перспективные инновационные подходы в производстве. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с университетом городского хозяйства», - отметил Виталий Панов.

По его словам, уже сформирована следующая учебная группа из 15 сотрудников предприятия. Кроме того, в ближайших планах - сотрудничество с другими высшими учебными учреждениями города для подготовки специалистов разной направленности.