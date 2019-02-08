Где в Харькове не будет воды 8 февраля

В части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Людвига Свободы, 39 (п. №11), ул. Балакирева, 46 (п. №1) до 17:00 08.02.19 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №4, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №7, стояк) до 20:00 08.02.19 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Луи Пастера, 183 (п. №1) до 17:00 08.02.19 г.; ул. Шариковая, 47 (п. №5, стояк) до 20:00 08.02.19 г.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.02.19 г.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 08.02.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №5, стояк) до 20:00 08.02.19 г.
Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 13/1 (п. №1) до 17:00 08.02.19 г., пер. Якубовский (ч/с), пер. Якубовский, 7, 9, 11, 27 до 20:00 08.02.19 г.
Обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, то действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: