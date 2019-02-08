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08.02.2019  08:09   

Где в Харькове не будет воды 8 февраля

В части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Людвига Свободы, 39 (п. №11), ул. Балакирева, 46 (п. №1) до 17:00 08.02.19 г.; пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №4, стояк), пр. Победы, 48-а (п. №7, стояк) до 20:00 08.02.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
ул. Луи Пастера, 183 (п. №1) до 17:00 08.02.19 г.; ул. Шариковая, 47 (п. №5, стояк) до 20:00 08.02.19 г.

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 08.02.19 г.

Новобаварский район: 
пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 08.02.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №5, стояк) до 20:00 08.02.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Сергея Борзенко, 13/1 (п. №1) до 17:00 08.02.19 г., пер. Якубовский (ч/с), пер. Якубовский, 7, 9, 11, 27 до 20:00 08.02.19 г.      

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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