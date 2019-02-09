Где в Харькове не будет воды 9 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Вальтера, 13 до 17:00 9 февраля, ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 9 февраля.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10 февраля.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк) до 20:00 11 февраля.
Холодногорский район:
пер. Золотаревский (ч/с) до 17:00 9 февраля.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: