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09.02.2019  10:18   

Где в Харькове не будет воды 9 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Вальтера, 13 до 17:00 9 февраля, ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 9 февраля.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2,  спаренный стояк) до 20:00 10 февраля.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк) до 20:00 11 февраля.

Холодногорский район:
пер. Золотаревский (ч/с) до 17:00 9 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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