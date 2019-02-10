Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.02.19 г.
Немышлянский район:
шоссе Салтовское, 240 (п. №2, стояк) до 20:00 10.02.19 г.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10.02.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 115/1 (п. №2, стояк) до 20:00 11.02.19 г.
День будет наполнен такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Чтобы прожить его в позитиве, старайтесь в общении обходить острые углы.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: