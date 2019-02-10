10.02.2019 10:01

Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.02.19 г.



Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 240 (п. №2, стояк) до 20:00 10.02.19 г.



Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 10.02.19 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 115/1 (п. №2, стояк) до 20:00 11.02.19 г.