Где в Харькове не будет воды 11 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк), 12 (стояк) до 20:00 11.02.19 г.
Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 11.02.19 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 11.02.19 г.
Попробуйте сосредоточиться на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.
Выходные будут пасмурными и морозными. В воскресенье может срываться снег.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
влажн.:
давл.:
ветер: