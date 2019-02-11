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11.02.2019  08:00   

Где в Харькове не будет воды 11 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №3, стояк), 12 (стояк) до 20:00 11.02.19 г.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 11.02.19 г.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 11.02.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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