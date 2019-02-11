11.02.2019 13:37

В Харькове продолжается уборка снега

39 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 11 февраля, на дорогах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 24 спецавтомобиля.

За минувшие трое суток с дорог было вывезено около 1,8 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 5 т соли и 95 куб. м песчано-солевой смеси.