В Харькове продолжается уборка снега

39 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 11 февраля, на дорогах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 24 спецавтомобиля.
За минувшие трое суток с дорог было вывезено около 1,8 тыс. куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 5 т соли и 95 куб. м песчано-солевой смеси.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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