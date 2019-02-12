Где в Харькове не будет воды 12 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №5, стояк) до 20:00 12 февраля.
Московский район:
ул. Светлая, 7-б (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №18), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля; ул. Маршала Конева, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11 февраля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №10, спаренный стояк), ул. Кошкина, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 6 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3) до 20:00 12 февраля.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: