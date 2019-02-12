12.02.2019 08:04

Где в Харькове не будет воды 12 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №5, стояк) до 20:00 12 февраля.



Московский район:

ул. Светлая, 7-б (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля.



Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №18), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля; ул. Маршала Конева, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11 февраля.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №10, спаренный стояк), ул. Кошкина, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 6 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3) до 20:00 12 февраля.