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12.02.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 12 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №5, стояк) до 20:00 12 февраля.

Московский район:
ул. Светлая, 7-б (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №2, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №18), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 6 (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля; ул. Маршала Конева, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11 февраля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №10, спаренный стояк), ул. Кошкина, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 12 февраля.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 6 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3) до 20:00 12 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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