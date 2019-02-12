12.02.2019 16:33

Энергосберегающие кредиты стали выгоднее для жителей Харькова

Вместо возмещения процентной ставки по кредитам на энергосбережение, харьковчанам планируют компенсировать часть тела кредита.



// osbb-inform.com.ua

Об этом сегодня, 12 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, гласности и депутатской деятельности Харьковского городского совета сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.

Компенсацию на термомодернизацию жилья харьковчане могут получить в рамках государственной программы по утеплению помещений, когда государство компенсирует часть тела кредита. За счет городского бюджета физическим лицам, которые берут банковский кредит на энергоэффективные мероприятия, компенсируют учетную ставку Нацбанка Украины. Но число заявителей по этой программе уменьшается.

Как отметил Дмитрий Гармаш, в связи с тем, что государство компенсирует часть тела кредита, граждане достаточно быстро их погашают, и возмещение процентной ставки уже не пользуется большим спросом. Кроме того, в прошлом году было отменено целевое кредитование на установку металлопластиковых окон в многоэтажных домах, поэтому сейчас в кредитах больше нуждаются владельцы частного сектора. Исходя из этого, проанализировав действие программы, было принято решение компенсировать новым заемщикам тело кредита в размере 10% для всех, и 20% - многодетным семьям, 35% берет на себя государство.

Окончательное решение о внесении изменений должны будут принять на ближайшей сессии Харьковского городского совета. Заместитель директора департамента отметил, что всем заемщикам, которые ранее обратились за возмещением процентной ставки, ее компенсируют.



Отметим, госпрограмма по частичной компенсации кредитов на утепление домов работает с октября 2016 года. Кредиты на термомодернизацию в Украине выдают государственные банки.