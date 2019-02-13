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13.02.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 13 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3) до 20:00 13 февраля.

Московский район:
ул. Героев Труда, 47-б (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 13 февраля.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6/1 (п. №4, стояк) до 17:00 13 февраля.

Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13 февраля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 78 (п. №1, стояк) до 17:00 13 февраля.

Шевченковский район:
ул. Тобольская, 46-в, ул. Боевая (ч/с), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Солдатская (ч/с), ул. Ляли Убийвовк (ч/с), пер. 2-й Боевой (ч/с), ул. Новгородская, 6 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 13 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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