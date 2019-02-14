Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк) до 17:00 14.02.19 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 47-б (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 14.02.19 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 6 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №2, стояк) до 20:00 14.02.19 г.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: