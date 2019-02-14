14.02.2019 08:04

Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк) до 17:00 14.02.19 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 47-б (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 14.02.19 г.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 6 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №2, стояк) до 20:00 14.02.19 г.