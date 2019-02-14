14.02.2019 09:33

КП «Харьковводоканал» ищет специалистов: зарплата, льготы

Своевременная и достойная заработная плата, льготы на коммуналку и оздоровление – такие условия КП «Харьковводоканал» предлагает ответственным сотрудникам.



// vodokanal.kharkov.ua

В одно из крупных коммунальных предприятий требуются представители рабочих специальностей, которые могут выполнять работы аварийного характера водопроводных и канализационных сетей. В КП говорят, необходимые ответственные люди, которые качественно выполняют свою миссию, будут получать достойный заработок. Который, отмечают на предприятии, всегда выплачивается своевременно.



«Средняя заработная плата по предприятию составляет около 8 000 гривен. Слесари аварийно-восстановительных работ в зависимости от разряда – свыше 10 000. Помимо основной заработной платы на предприятии существует система материального стимулирования, в случае выполнения планов и оперативного устранения аварий, а так же защищаются социально-экономические интересы работников. Все сотрудники обеспечиваются качественной зимней и летней спецодеждой. Помимо этого мы не стоим на месте и каждый год обновляем наш автопарк», – рассказал заместитель Генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь.



Сотрудники КП, добавляет Евгений Дегтярь, работают на современной технике, это позволяет максимально быстро исправить ту или иную проблемную аварийную ситуацию, это во-первых. А во-вторых, на ней просто приятно выполнять поставленные задачи. Также предприятие частично или в полном объеме финансирует обучение подростков в высших или средних специализированных учебных заведениях по необходимым для КП специальностям. Да и это не все преимущества. Решением сессии Харьковского городского совета предоставлены дополнительные льготы отдельным категориям рабочих на оплату коммунальных услуг.



«Льгота предоставляется в размере 100% в пределах социального норматива по таким категориям рабочих как слесари аварийно-восстановительных работ, слесари-ремонтники, электромонтёрам, машинистам, водителям транспортных средств, задействованных на ликвидации повреждений на сетях города. Так же хотелось отметить, что сотрудники нашего КП «Харьковводоканал» имеют возможность на льготных условиях оздоровить свою семью, своих деток в наших оздоровительных учреждениях «Аква», «Факел» и «Ромашка»», – рассказал Евгений Дегтярь.



Более подробная информация о необходимых специальности есть на официальном сайте КП «Харьковводоканал». Предоставят ее всем желающим и в отделе кадров предприятия.