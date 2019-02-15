15.02.2019 08:04

Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк) до 20:00 15 февраля.



Киевский район:

пер. 1-й Лесопарковский, 1 (стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3, стояк), ул. Маршала Бажанова, 23 (п. №2) до 20:00 15 февраля.; ул. Академика Проскуры, 9-б (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля.



Московский район:

ул. Познанская, 12 (стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля.; ул. Героев Труда, 17 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 34 (п. №2, стояк) до 20:00 15 февраля.



Немышлянский район:

ул. Туркестанская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.



Новобаварский район:

ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Маршала Конева, 9, ул. Дмитриевская, 19/2, 20, 22, ул. Селянская, 24 (п. №5, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 12-а (п. №3, стояк) до 20:00 15 февраля.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 195-г (п. №2) до 20:00 15 февраля.