Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк) до 20:00 15 февраля.
Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 1 (стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №3, стояк), ул. Маршала Бажанова, 23 (п. №2) до 20:00 15 февраля.; ул. Академика Проскуры, 9-б (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля.
Московский район:
ул. Познанская, 12 (стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля.; ул. Героев Труда, 17 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 34 (п. №2, стояк) до 20:00 15 февраля.
Немышлянский район:
ул. Туркестанская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.
Новобаварский район:
ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Маршала Конева, 9, ул. Дмитриевская, 19/2, 20, 22, ул. Селянская, 24 (п. №5, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 12-а (п. №3, стояк) до 20:00 15 февраля.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 195-г (п. №2) до 20:00 15 февраля.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажн.:
давл.:
ветер: