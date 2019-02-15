Остатки снега с дорог города убирают три десятка машин

В пятницу, 15 февраля, на дороги Харькова вышли 32 единицы снегоуборочной техники.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 18 спецавтомобилей.
За минувшие сутки было вывезено около 500 куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 53 т соли и 168 куб. м песчано-солевой смеси.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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