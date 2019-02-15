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15.02.2019  13:28   

Остатки снега с дорог города убирают три десятка машин

В пятницу, 15 февраля, на дороги Харькова вышли 32 единицы снегоуборочной техники.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 18 спецавтомобилей.

За минувшие сутки было вывезено около 500 куб. м снега и наледи, на дороги высыпали 53 т соли и 168 куб. м песчано-солевой смеси.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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