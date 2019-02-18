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18.02.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 18 февраля

В части домов города временно отключено водоснабжение


://vodokanal.kharkov.ua/

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б, пр. Тракторостроителей, 107 (п. №8, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
ул. Северина Потоцкого, 22 (п. №2, стояк) до 17:00 18.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк), пр. Московский, 294 (п. №5, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 3 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №2, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 190/9 (п. №1) до 20:00 18.02.19 г., пер. Волошинский (ч/с) до 20:00 19.02.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Солдатская (ч/с), пер. Солдатский (ч/с), б-р Фронтовиков (ч/с), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 18.02.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков, плановый, водоканал
 
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