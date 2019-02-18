18.02.2019 14:40

ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» уменьшил цену газа для коммерческих потребителей

С начала отопительного сезона ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» на 20% уменьшил цену природного газа для коммерческих потребителей - она обуславливается рынком и свободно устанавливается между поставщиком и потребителем.



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Благодаря уменьшению цены, более 3,5 тыс. бизнес-клиентов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» получили возможность сэкономить расходы на энергоносители.

В октябре 2018г. стоимость природного газа для коммерческих потребителей составляла почти 12,5 тыс. грн. за 1 тыс. м. куб. (без учета транспортных услуг и НДС). В текущем месяце цена газа для бюджетных учреждений, предприятий, организаций менее 10 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м.

Кроме конкурентоспособной цены, ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа.

«Среди коммерческих клиентов нашей компании - бюджетные учреждения и организации, обеспечивающие теплом объекты социальной сферы. Мы привыкли работать в условиях жесткой ответственности. Поэтому нет случаев, когда школы, детсады, больницы оставались без газа по вине поставщика», - отметила начальник отдела сопровождения клиентов ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» Виктория Олейник.

В течение 2018 году к новым бизнес-клиентам ООО «ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ» присоединились почти 100 предприятий и организаций Харьковской области. Потребители юридические лица самостоятельно определяют поставщика с которым хотят сотрудничать. В соответствии с положениями статьи 12 Закона Украины «О рынке природного газа», поставки природного газа юридическим лицам осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем.

В свою очередь, цену на газ для нужд населения определяет и утверждает Кабинет Министров Украины.