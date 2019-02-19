Где в Харькове не будет воды 19 февраля

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Гороскоп по знакам Зодиака на 19 февраля Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 февраля Ночью понижение температуры до -12°С. До рассвета небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.